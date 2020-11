Eugenio Gaudio, il nuovo commissario alla Sanità in Calabria è indagato nell’inchiesta sui concorsi all’università di Catania (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo chiamavano “il nostro amico romano“, perché era il potente rettore dell’Università La Sapienza di Roma. In realtà, però, Eugenio Gaudio è originario di Cosenza. Città nella quale è pronto a tornare: il governo, infatti, lo ha scelto come nuovo commissario alla Sanità in Calabria. Una nomina che non piace al Movimento 5 stelle, più propenso a puntare su Gino Strada, che comunque farà parte della squadra. “Gaudio sarà sicuramente persona validissima, ma in Calabria, per tanti differenti motivi – tra questi la necessità di combattere con radicalità la ‘ndrangheta con le sue infiltrazioni nelle aziende sanitarie – non va ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Lo chiamavano “il nostro amico romano“, perché era il potente rettore dell’Università La Sapienza di Roma. In realtà, però,è originario di Cosenza. Città nella quale è pronto a tornare: il governo, infatti, lo ha scelto comeSanità in. Una nomina che non piace al Movimento 5 stelle, più propenso a puntare su Gino Strada, che comunque farà parte della squadra. “sarà sicuramente persona validissima, ma in, per tanti differenti motivi – tra questi la necessità di combattere con radicalità la ‘ndrangheta con le sue infiltrazioni nelle aziende sanitarie – non va ...

