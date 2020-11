Eugenio Gaudio il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. A Gino Strada la delega per il Covid (Di lunedì 16 novembre 2020) Eugenio Gaudio il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. A Gino Strada la delega per l’emergenza coronavirus. ROMA – Eugenio Gaudio il nuovo commissario alla Sanità in Calabria. La nomina è stata ratificata nel Consiglio dei ministri del 16 novembre. L’ex rettore, nato a Cosenza, avrà il difficile compito di rilanciare la regione. E, durante l’emergenza coronavirus, sarà affiancato da Gino Strada. Il fondatore di Emergency, infatti, avrà la delega per affrontare al meglio il Covid. “Due ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 16 novembre 2020)ilSanità in. Alaper l’emergenza coronavirus. ROMA –ilSanità in. La nomina è stata ratificata nel Consiglio dei ministri del 16 novembre. L’ex rettore, nato a Cosenza, avrà il difficile compito di rilanciare la regione. E, durante l’emergenza coronavirus, sarà affiancato da. Il fondatore di Emergency, infatti, avrà laper affrontare al meglio il. “Due ...

