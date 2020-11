Eugenio Gaudio è il nuovo Commissario alla Sanità in Calabria (Di lunedì 16 novembre 2020) Eugenio Gaudio, ex rettore della Sapienza, è subentrato il 16 novembre a Giuseppe Zuccatelli come Commissario alla Sanità in Calabria. ll fondatore di Emergency Gino Strada ha confermato la propria disponibilità a far parte della squadra. Duramente criticato nei giorni scorsi a causa di una sua passata dichiarazione sull’inutilità delle mascherine, Zuccatelli aveva presentato oggi le dimissioni, su richiesta del ministro della Salute Roberta Speranza. L'articolo Eugenio Gaudio è il nuovo Commissario alla Sanità in Calabria proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di lunedì 16 novembre 2020), ex rettore della Sapienza, è subentrato il 16 novembre a Giuseppe Zuccatelli comeSanità in. ll fondatore di Emergency Gino Strada ha confermato la propria disponibilità a far parte della squadra. Duramente criticato nei giorni scorsi a causa di una sua passata dichiarazione sull’inutilità delle mascherine, Zuccatelli aveva presentato oggi le dimissioni, su richiesta del ministro della Salute Roberta Speranza. L'articoloè ilSanità inproviene da Linkiesta.it.

