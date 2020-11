Etiopia, una guerra che ci riguarda. Fassino spiega perché (Di lunedì 16 novembre 2020) “Dovremmo considerare l’Europa, il Mediterraneo e l’Africa come un unico continente macroverticale, dal polo nord a Cape Town, sempre più investito da problemi comuni”. Legge così Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera, la crisi in Etiopia alla luce dei suoi riverberi sul corno d’Africa e quindi sul versante euromediterraneo. L’ex Guardasigilli del Pd ragiona con Formiche.net sulle conseguenze della guerra etiope mettendo l’accento sugli effetti a catena in ambiti prossimi, come Mediterraneo, Ciad, Sudan e Sahel. Oltre la regionalizzazione del conflitto: perché l’Etiopia rimpiomba in guerra? Come noto, l’Etiopia è un Paese federale che tiene insieme diverse istanze regionali, ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 novembre 2020) “Dovremmo considerare l’Europa, il Mediterraneo e l’Africa come un unico continente macroverticale, dal polo nord a Cape Town, sempre più investito da problemi comuni”. Legge così Piero, presidente della Commissione Esteri della Camera, la crisi inalla luce dei suoi riverberi sul corno d’Africa e quindi sul versante euromediterraneo. L’ex Guardasigilli del Pd ragiona con Formiche.net sulle conseguenze dellaetiope mettendo l’accento sugli effetti a catena in ambiti prossimi, come Mediterraneo, Ciad, Sudan e Sahel. Oltre la regionalizzazione del conflitto: perché l’rimpiomba in? Come noto, l’è un Paese federale che tiene insieme diverse istanze regionali, ...

Tg3web : In Etiopia nella regione del Tigrè, sull'orlo di una guerra civile, è emergenza umanitaria. Le comunicazioni di tut… - ilpost : 1. La Polonia ha preso tempo sull’aborto 2. Il presidente del Kosovo si è dimesso 3. In Tanzania c’è un presidente:… - MarcoMalvestuto : RT @agenzia_nova: #Etiopia L’offensiva lanciata nel Tigrè si sta rapidamente trasformando in un conflitto regionale che rischia di interes… - Aldebaran_4 : RT @agenzia_nova: #Etiopia L’offensiva lanciata nel Tigrè si sta rapidamente trasformando in un conflitto regionale che rischia di interes… - agenzia_nova : #Etiopia L’offensiva lanciata nel Tigrè si sta rapidamente trasformando in un conflitto regionale che rischia di i… -