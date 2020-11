Emergenza Covid-19, il Ministro Speranza “Le vaccinazioni di massa possibili dal secondo semestre 2021, non prima” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Ministro della Salute Speranza, in un’intervista rilasciata a La Stampa ha parlato di cosa ci aspetta per Natale e della distribuzione dei vaccini. Il Ministro sulla questione vaccini è stato molto chiaro: “Per le vere vaccinazioni di massa dovremo aspettare il secondo semestre del 2021, non prima”. Speranza ha anche detto che per Natale non si può fare una previsione su quanto potrà succedere: “Mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico sono un tempo molto lungo. Per me ora è davvero una discussione lunare”. Sul picco dei contagi il Ministro ha detto che si prevede possa arrivare massimo tra sette/dieci giorni. Leggi su baritalianews (Di lunedì 16 novembre 2020) Ildella Salute, in un’intervista rilasciata a La Stampa ha parlato di cosa ci aspetta per Natale e della distribuzione dei vaccini. Ilsulla questione vaccini è stato molto chiaro: “Per le veredidovremo aspettare ildel, non prima”.ha anche detto che per Natale non si può fare una previsione su quanto potrà succedere: “Mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico sono un tempo molto lungo. Per me ora è davvero una discussione lunare”. Sul picco dei contagi ilha detto che si prevede possa arrivare massimo tra sette/dieci giorni.

LegaSalvini : #Morelli: Disastro Lamorgese: italiani chiusi in casa, emergenza Covid e allarme terrorismo, ma lei tiene i porti s… - matteosalvinimi : ... alle piccole e medie imprese, e cancellare i debiti Covid, coperti dalla BCE coi 1350 miliardi del programma PE… - dariofrance : Ho chiamato questa mattina Luigi Bona per scusarmi per l’esclusione di @museoWOW dai contributi per l’emergenza Cov… - CryAntonino : #EmergenzaCovid, Ricciardi: “#Milano e #Napoli dovevano essere rosse già a inizio ottobre” - Milo20i : Allora, dov'è quest'emergenza ?? #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, presidente nazionale 118 annuncia: «Sono positivo» La Gazzetta del Mezzogiorno Ospedale d’emergenza a Prato: i tempi e l'impatto che può avere sul cambio di "colore" per la Toscana

Prato, cantiere aperto anche di domenica con decine di operai all’ex incubatore di imprese Creaf. C'è un obbiettivo imporatante da raggiungere ...

Dall’home working allo smart working: ecco cosa devono fare i leader

Occorre concentrarsi sulle proprie persone, per metterle in grado di operare al meglio godendo al tempo stesso appieno della propria vita ...

Prato, cantiere aperto anche di domenica con decine di operai all’ex incubatore di imprese Creaf. C'è un obbiettivo imporatante da raggiungere ...Occorre concentrarsi sulle proprie persone, per metterle in grado di operare al meglio godendo al tempo stesso appieno della propria vita ...