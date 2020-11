Elon Musk ha il Covid: “Come un leggero raffreddore” (Di lunedì 16 novembre 2020) Elon Musk, imprenditore e fondatore di Tesla, è positivo al Covid. L’annuncio è arrivato attraverso un tweet: “Non ho sintomi ora. La scorsa settimana ho avuto sintomi di un leggero raffreddore. In passato ho avuto brutte influenze e raffreddori pesanti, questo era leggero e spero sia passato”, ha scritto. Il magnate statunitense ha tranquillizzato tutti i suoi followers sul suo stato di salute, che non sembra aver risentito della positività al virus: “Sto avendo risultati diversi da laboratori diversi, ma è probabile che abbia un moderato caso di Covid. I sintomi sono quelli di un leggero raffreddore: non mi sorprende, visto che un coronavirus è un tipo di raffreddore”. “Come sto? Alti e bassi ... Leggi su italiasera (Di lunedì 16 novembre 2020), imprenditore e fondatore di Tesla, è positivo al. L’annuncio è arrivato attraverso un tweet: “Non ho sintomi ora. La scorsa settimana ho avuto sintomi di unraffreddore. In passato ho avuto brutte influenze e raffreddori pesanti, questo erae spero sia passato”, ha scritto. Il magnate statunitense ha tranquillizzato tutti i suoi followers sul suo stato di salute, che non sembra aver risentito della positività al virus: “Sto avendo risultati diversi da laboratori diversi, ma è probabile che abbia un moderato caso di. I sintomi sono quelli di unraffreddore: non mi sorprende, visto che un coronavirus è un tipo di raffreddore”. “Come sto? Alti e bassi ...

