Eliška Junková | Google celebra la “Regina del volante”

(Di lunedì 16 novembre 2020)Eliška Junková. Il doodle di oggi è dedicato ad una donna pioniera nel mondo dei motori. La donna è stata infatti la prima in assoluto ad aver vinto un Gran Premio Eliška Junkovám è la protagonista del doodle di oggi 16 novembre 2020.infatti una donna che è leggenda per la storia dei motori, una pioniera indiscussa, poiché è in assoluto la prima ad aver corso e vinto un Gran Premio. Come mai proprio oggi 16 novembre? Il motivo è un anniversario. Oggi ricorre il 120° compleanno della pilota automobilistica cecoslovacca. Eliška Junková ha gareggiato negli anni ’20 con i migliori piloti d’Europa e nel 1927 ha portato a casa il Gran Premio. Questo evento ...