Drastico calo dei nuovi positivi e dei tamponi Campania e Lombardia hanno gli stessi numeri

Sono 27.354 i nuovi casi di coronavirus, su 152.663 tamponi eseguiti, e 504 i morti. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza sale così a 1.205.881 mentre le vittime a 45.733. Sono 70 in più i ricoveri in terapia intensiva, in totale 3.492. I ricoveri ordinari sono aumentati di 489 casi (ieri 649) arrivando a un totale di 32.536. I guariti sono 9.376 in più, incremento che porta il totale delle persone che hanno superato il virus dall'inizio dell'emergenza a 420.810. Gli attualmente positivi rispetto al giorno precedente, vale a dire quante persone in più con coronavirus sono in carico al sistema sanitario, sono 24.055.

Ultime Notizie dalla rete : Drastico calo Covid: dopo l'impennata un drastico calo. Oggi 172 casi positivi nell'Aretino arezzotv.net Covid: dopo l'impennata un drastico calo. Oggi 172 casi positivi nell'Aretino ...

Il numero di nuovi casi positivi in provincia di Arezzo è 172, di cui 53 nel comune capoluogo. In tutto 1377 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Oggi per fortuna nessun decesso. Nei reparti Covi ...

Turismo in Liguria, nel 2019 spesa pro capite di 70 euro. Ma il Pil era già in calo

Genova - Nel corso del 2019, ogni turista arrivato in Liguria ha speso mediamente 70 euro, attivando 42 euro di Pil con un decremento di cinque euro rispetto al 2018. E' quanto emerge dal report sul " ...

