Donald Trump: “Vaccino? Non a New York”. Cuomo non ci sta (Di martedì 17 novembre 2020) Non si placano le polemiche politiche del Presidente uscente, dopo aver perso le elezioni USA contro Joe Biden. Stavolta la battaglia di Trump si sposta sul vaccino per il Covid-19… Questo articolo Donald Trump: “Vaccino? Non a New York”. Cuomo non ci sta è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 17 novembre 2020) Non si placano le polemiche politiche del Presidente uscente, dopo aver perso le elezioni USA contro Joe Biden. Stavolta la battaglia disi sposta sul vaccino per il Covid-19… Questo articolo: “Vaccino? Non a New York”.non ci sta è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

SkyTG24 : Migliaia di sostenitori di Donald #Trump hanno manifestato a #Washington per protestare contro quelle che considera… - Agenzia_Ansa : #Donald Trump intende rafforzare il giro di vite sulla Cina nelle sue ultime 10 settimane per cementare la sua ered… - WTF1807 : RT @ebreieisraele: A #washingtonDC c'era 1 milione di persone in piazza non solo pro #trump che era li non a golf ci sono i video. Niente s… - marcospaventato : @Arancino_osu se non dovesse bastare ho anche il discorso dell'ex-presidente Donald Trump - Luca45002154 : @filiusSardus @Gabbiacane Eccolo -