Domenica In, Tiziano Ferro in lacrime per la nonna: «Mi manca, ricordo l’unica cosa che voleva da me». Mara Venier commossa (Di lunedì 16 novembre 2020) Domenica In, Tiziano Ferro in lacrime per la nonna: «Mi manca, ricordo l’unica cosa che voleva da me». Mara Venier commossa. Tiziano Ferro ospite a Domenica In apre la puntata cantando dalla sua casa a Los Angeles. A causa della pandemia l’intervista con Mara Venier si svolge da remoto, ma Ferro non rinuncia a cantare e apre la puntata di oggi con un suo pezzo. Poi si rivolge a Mara e le grida: «Solo tu potevi farmi cantare in casa alle 5 del mattino», ammettendo di essersi sveglito alle 3 per poter mettere a punto tutto il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 16 novembre 2020)In,inper la: «Mil’unicacheda me».ospite aIn apre la puntata cantando dalla sua casa a Los Angeles. A causa della pandemia l’intervista consi svolge da remoto, manon rinuncia a cantare e apre la puntata di oggi con un suo pezzo. Poi si rivolge ae le grida: «Solo tu potevi farmi cantare in casa alle 5 del mattino», ammettendo di essersi sveglito alle 3 per poter mettere a punto tutto il ...

