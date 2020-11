Doc Nelle Tue Mani, Ultima Puntata: Andrea Licenziato! (Di lunedì 16 novembre 2020) Doc Nelle Tue Mani, trama Ultima Puntata: Andrea viene espulso dall’ospedale dopo le notizie sulla falsificazione della ricerca. Intanto la preoccupazione cresce anche per Agnese che è affetta da qualcosa di misterioso… Doc Nelle Tue Mani ha battuto ogni record di ascolti, appassionando telespettatori di ogni età. La fiction che ha come protagonista Luca Argentero è ormai giunta al termine ed anche il finale di stagione potrebbe portare a numerosi colpi di scena. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Doc Nelle Tue Mani: dove eravamo rimasti Andrea continua a lavorare per raccogliere dati sul Satronal e di conseguenza dimostrare che il farmaco ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 16 novembre 2020) DocTue, tramaviene espulso dall’ospedale dopo le notizie sulla falsificazione della ricerca. Intanto la preoccupazione cresce anche per Agnese che è affetta da qualcosa di misterioso… DocTueha battuto ogni record di ascolti, appassionando telespettatori di ogni età. La fiction che ha come protagonista Luca Argentero è ormai giunta al termine ed anche il finale di stagione potrebbe portare a numerosi colpi di scena. Prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. DocTue: dove eravamo rimasticontinua a lavorare per raccogliere dati sul Satronal e di conseguenza dimostrare che il farmaco ...

