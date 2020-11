Diritti tv Serie A | assemblea di Lega posticipata a giovedì

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 novembre 2020) L’delladiA suitv, prevista per mercoledì in videoconferenza, saràdi un giorno, Di fatto si svolgerà giovedì in un hotel di Roma, fra i club e gli advisor. L’ordine del giorno riguarderà l’offerta della cordata Cvc-Advent-Fsi di ultimare una partnership per la media company. E’ stato deciso di slittare la data per effettuare gli ultimi esami sui fondi: la decisione è arrivata di comune accordo dopo una riunione in cui partecipava la totalità dei club diA. Per limare ogni dettaglio, nei prossimi due giorni, prima dell’, ci saranno incontri ristretti tra società e advisor, coadiuvati da esperti per trattare con il consorzio di ...