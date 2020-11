Damiano e Victoria dei Maneskin positivi al Covid: “Basta nulla per essere contagiati” (Di lunedì 16 novembre 2020) Damiano e Victoria dei Maneskin, la band rivelazione dell’edizione 2018 di X Factor, sono positivi al Covid-19. Sono stati gli stessi membri del gruppo ad annunciarlo un post su Instagram. Nel messaggio il cantante e la bassista dicono di essere in isolamento volontario e raccomandano di usare le mascherine e di seguire le indicazioni degli esperti. “Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi – scrive la band pubblicando una foto di loro 4 in collegamento dalle rispettive case -. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020)dei, la band rivelazione dell’edizione 2018 di X Factor, sonoal-19. Sono stati gli stessi membri del gruppo ad annunciarlo un post su Instagram. Nel messaggio il cantante e la bassista dicono diin isolamento volontario e raccomandano di usare le mascherine e di seguire le indicazioni degli esperti. “Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e, sono risultati– scrive la band pubblicando una foto di loro 4 in collegamento dalle rispettive case -. Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento. Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, ...

