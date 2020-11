Dal Pino: “Abbiamo chiesto la reintroduzione del betting per i prossimi 24 mesi” (Di lunedì 16 novembre 2020) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ha parlato oggi a Gr Parlamento, ospite di La Politica nel Pallone. Ha dichiarato che la Serie A ha chiesto la reintroduzione del betting per il prossimo anno. “Non abbiamo chiesto soldi allo Stato. Abbiamo inoltre chiesto la reintroduzione, per i prossimi 24 mesi, del betting. L’eliminazione del betting ha sottratto alla casse della Serie A valori molto importanti, perché è un elemento di sponsorizzazione importante che in tutti gli altri paesi d’Europa esiste, e questo costa zero allo Stato italiano, è il riconoscimento una voce potenziale di ricavo che in un momento come questo è fondamentale. Noi dobbiamo fare il nostro, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 16 novembre 2020) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal, ha parlato oggi a Gr Parlamento, ospite di La Politica nel Pallone. Ha dichiarato che la Serie A haladelper il prossimo anno. “Non abbiamosoldi allo Stato. Abbiamo inoltrela, per i24 mesi, del. L’eliminazione delha sottratto alla casse della Serie A valori molto importanti, perché è un elemento di sponsorizzazione importante che in tutti gli altri paesi d’Europa esiste, e questo costa zero allo Stato italiano, è il riconoscimento una voce potenziale di ricavo che in un momento come questo è fondamentale. Noi dobbiamo fare il nostro, ...

