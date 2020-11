Dal Mes al debito pandemico. Adesso il Pd dà ragione ai 5 Stelle. Parla Romaniello (M5S): “Il tempo è galantuomo. Le parole di Sassoli? Pensavo fosse un errore” (Di martedì 17 novembre 2020) Onorevole Cristian Romaniello, domenica David Sassoli ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Pareva di sentire un Parlamentare del Movimento cinque Stelle… Inizialmente ho cercato conferme per accertare che non si trattasse di un errore, poi ho sorriso. Il tema della cancellazione del debito comprato dalla Bce è una delle nostre battaglie storiche. Oggi in particolare, nel mezzo di una pandemia, servono misure coraggiose ed è bene che se ne parli anche all’interno delle altre forze politiche. Diciamo così, il tempo è galantuomo: in passato ci hanno trattato come irresponsabili per aver posto un tema che oggi viene dibattuto ai massimi livelli istituzionali europei. Che sia il presidente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 17 novembre 2020) Onorevole Cristian, domenica Davidha rilasciato un’intervista a Repubblica. Pareva di sentire unmentare del Movimento cinque… Inizialmente ho cercato conferme per accertare che non si trattasse di un errore, poi ho sorriso. Il tema della cancellazione delcomprato dalla Bce è una delle nostre battaglie storiche. Oggi in particolare, nel mezzo di una pandemia, servono misure coraggiose ed è bene che se ne parli anche all’interno delle altre forze politiche. Diciamo così, il: in passato ci hanno trattato come irresponsabili per aver posto un tema che oggi viene dibattuto ai massimi livelli istituzionali europei. Che sia il presidente ...

clikservernet : Dal Mes al debito pandemico. Adesso il Pd dà ragione ai 5 Stelle. Parla Romaniello (M5S): “Il tempo è galantuomo. L… - Noovyis : (Dal Mes al debito pandemico. Adesso il Pd dà ragione ai 5 Stelle. Parla Romaniello (M5S): “Il tempo è galantuomo.… - mariavenera2 : RT @Marin63Marco: Non dpcm ma soldi veri versati sui conti correnti... Si al Mes perché noi siamo per tutelare la salute delle famiglie Ita… - bibi_bibo2002 : @luposalviniche1 @QRepubblica Mai sentito parlare del debito pubblico cresciuto a dismisura??? E comunque Mes e Re… - emato64 : RT @Marin63Marco: Non dpcm ma soldi veri versati sui conti correnti... Si al Mes perché noi siamo per tutelare la salute delle famiglie Ita… -