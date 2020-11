Crepaldi Ace | “Il Covid-19 è un complotto mondiale | Papa Francesco sarà d’accordo”

(Di lunedì 16 novembre 2020) Adrianoha divulgato pubblicamente la propria opinione in merito al Coronavirus, pandemia che sta causando morti e disagi economico-sociali in tutto il mondo. Il presidente di Azione Cristiana Evangelica si è così espresso tramite una nota ufficiale: “Il patriarca ortodosso Filaret e il cattolico padre Livio Fanzaga hanno ragione. Auspichiamo che anchesia d’accordo con tale corretta visione biblica. La diffusione del19 è un evento diabolico, volto a generare un colpo di stato sanitario, su scala. La pandemia è dovuta alle conseguenze del mancato rispetto dei principi cristiani che rientrano nella sana ragione umana. Le leggi ingiuste, a partire dal decreto Cirinnà sulle Unioni Civili, non hanno più trattenuto ...

Adriano Crepaldi ha divulgato pubblicamente la propria opinione in merito al Coronavirus, pandemia che sta causando morti e disagi economico-sociali in tutto il mondo. Il presidente di Azione Cristian ..."La presentatrice ha chiesto, nell’ultima puntata a Giorgia Meloni a cui esprimiamo la nostra solidarietà, di non ostacolare in parlamento l’approvazione del ddl Zan, domandando alla leader di Fratell ...