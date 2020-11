Covid Sicilia, 1.461 nuovi contagi e 36 morti (Di lunedì 16 novembre 2020) Sono 1.461 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore e 36 le persone decedute. Nell’isola attualmente sono 29.765 i positivi di cui 1.501 ricoverati, 224 in Terapia intensiva e 28.040 in isolamento domiciliare. I dimessi sono 467. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di lunedì 16 novembre 2020) Sono 1.461 icasi di-19 registrati innelle ultime 24 ore e 36 le persone decedute. Nell’isola attualmente sono 29.765 i positivi di cui 1.501 ricoverati, 224 in Terapia intensiva e 28.040 in isolamento domiciliare. I dimessi sono 467. Powered by WPeMatico

