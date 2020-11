Covid, Luca Zaia presenta il nuovo test fai-da-te (Di lunedì 16 novembre 2020) Così ha voluto, Luca Zaia, governatore del Veneto, che questa mattina in diretta su Facebook insieme al Dottor Roberto Rigoli ha voluto presentare quella che è a tutti gli effetti la “sperimentazione sui test fai-da-te” per contrastare l’emergenza Coronavirus. Zaia, arriva il test fai-da-te Quello che Zaia ha voluto sperimentare innanzi a tutti su sé stesso può definirsi una nuova tipologia di test diagnostico che ognuno può fare su sé stesso, un test fai-da-te che permette di scoprire la propria positività o negatività al Covid-19. Si tratta, fisicamente, di un kit composto da una provetta con il reagente e un tamponcino che va ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 16 novembre 2020) Così ha voluto,, governatore del Veneto, che questa mattina in diretta su Facebook insieme al Dottor Roberto Rigoli ha volutore quella che è a tutti gli effetti la “sperimentazione suifai-da-te” per contrastare l’emergenza Coronavirus., arriva ilfai-da-te Quello cheha voluto sperimentare innanzi a tutti su sé stesso può definirsi una nuova tipologia didiagnostico che ognuno può fare su sé stesso, unfai-da-te che permette di scoprire la propria positività o negatività al-19. Si tratta, fisicamente, di un kit composto da una provetta con il reagente e un tamponcino che va ...

