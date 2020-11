Covid Lombardia, da Bcc dispositivi di protezione ai medici di famiglia (Di lunedì 16 novembre 2020) MILANO - Cinque mila euro alla cooperativa medica Gst per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali necessari per l’imminente campagna vaccinale e saturimetri da distribuire ai soci iscritti alla mutua della banca. Sono queste le prime iniziative messe in campo dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per sostenere la lotta contro la pandemia e la battaglia in prima linea della Gst, cooperativa che raggruppa circa 200 tra medici di famiglia e pediatri di libera scelta che operano tra l’Altomilanese e la provincia di Varese. ’’Già durante il primo lockdown avevamo fatto donazioni agli ospedali del territorio, ai medici e ai pediatri di base e alle associazioni impegnate a risolvere le urgenze delle famiglie più bisognose - commenta il presidente della ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 novembre 2020) MILANO - Cinque mila euro alla cooperativa medica Gst per l’acquisto deidiindividuali necessari per l’imminente campagna vaccinale e saturimetri da distribuire ai soci iscritti alla mutua della banca. Sono queste le prime iniziative messe in campo dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate per sostenere la lotta contro la pandemia e la battaglia in prima linea della Gst, cooperativa che raggruppa circa 200 tradie pediatri di libera scelta che operano tra l’Altomilanese e la provincia di Varese. ’’Già durante il primo lockdown avevamo fatto donazioni agli ospedali del territorio, aie ai pediatri di base e alle associazioni impegnate a risolvere le urgenze delle famiglie più bisognose - commenta il presidente della ...

