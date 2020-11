Covid, lite Arcuri-medici sulle terapie intensive (Di martedì 17 novembre 2020) Sui numeri delle terapie intensive è scontro tra il super commissario Covid Domenico Arcuri e i medici ospedalieri. «Non c’è pressione sulle rianimazioni», spiega Arcuri. «A marzo avevamo circa 5000 posti in intensiva e siamo arrivati a 7mila pazienti. Oggi abbiamo circa 10mila posti e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. Per un totale ad oggi di 3400 ricoverati in rianimazione». Parole che non convincono Carlo Palermo, che guida il sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed: «I posti di terapia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 17 novembre 2020) Sui numeri delleè scontro tra il super commissarioDomenicoe iospedalieri. «Non c’è pressionerianimazioni», spiega. «A marzo avevamo circa 5000 posti in intensiva e siamo arrivati a 7mila pazienti. Oggi abbiamo circa 10mila posti e arriveremo a 11.300 nel prossimo mese. Per un totale ad oggi di 3400 ricoverati in rianimazione». Parole che non convincono Carlo Palermo, che guida il sindacato deiospedalieri Anaao Assomed: «I posti di terapia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

RosellaLara19 : RT @LietellalietaM: #staseraitalia mi ricordo quanto mi divertivo a seguire la lite di Morgan e Bugo poi d'un tratto è esploso il covid.Fin… - LietellalietaM : #staseraitalia mi ricordo quanto mi divertivo a seguire la lite di Morgan e Bugo poi d'un tratto è esploso il covid.Fine della storia - __Ripper__ : Ho da poco appreso che #Mir con la #Suzuki è ad un passo da essere campione in #MotoGP. Senza offesa per lui, ma ch… - Italia_Notizie : Lockdown leggero e Covid Hotel: il piano del governo in 3 punti. Ma è lite con De Luca - KriMaP : @loredanagaspare @chilhavistorai3 ...pubblicazioni da SALOTTO (pubblicizzate in bella mostra, salvo invito ESPLICIT… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lite Coronavirus, lite sulle cure a casa. I medici: consultateci Corriere della Sera Tentato omicidio per l’accoltellatore di Ostiglia, ed è positivo al Covid

Il sanguinoso episodio in un appartamento dove si era radunato un gruppo di stranieri incuranti delle norme anti pandemia. L’uomo è in carcere ...

Covid-19, il bollettino del Ministero Della Salute del 16 Novembre

Il Ministero della Salute ha reso noti i dati dell’epidemia da Covid-19, aggiornati al 16 Novembre, tramite il consueto bollettino. Il Bollettino del Ministero Della Salute del ...

Il sanguinoso episodio in un appartamento dove si era radunato un gruppo di stranieri incuranti delle norme anti pandemia. L’uomo è in carcere ...Il Ministero della Salute ha reso noti i dati dell’epidemia da Covid-19, aggiornati al 16 Novembre, tramite il consueto bollettino. Il Bollettino del Ministero Della Salute del ...