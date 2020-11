Covid, le prima parole di Gerry Scotti dimesso dall’ospedale (Di lunedì 16 novembre 2020) Gerry Scotti dimesso dall’ospedale è pronto a tornare a casa, il conduttore è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid: ecco le sue parole. Gerry Scotti, Fonte foto: GettyImagesEra stato ricoverato per poter essere curato al meglio il conduttore di Canale Cinque che ha da poco concluso la sua nuova serialità con Chi vuol essere milionario, proprio nelle scorse settimane era risultato positivo al Coronavirus come molti dei suoi colleghi. Oggi con un post social ha annunciato il suo rientro a casa dopo essersi aggravato e aver avuto molta pausa come si capisce molto bene dalle sue parole, tantissimi i fan che in uesti giorni lo hanno riempito di auguri e anche solo di un saluto. “Un ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020)dall’ospedale è pronto a tornare a casa, il conduttore è stato ricoverato dopo essere risultato positivo al: ecco le sue, Fonte foto: GettyImagesEra stato ricoverato per poter essere curato al meglio il conduttore di Canale Cinque che ha da poco concluso la sua nuova serialità con Chi vuol essere milionario, proprio nelle scorse settimane era risultato positivo al Coronavirus come molti dei suoi colleghi. Oggi con un post social ha annunciato il suo rientro a casa dopo essersi aggravato e aver avuto molta pausa come si capisce molto bene dalle sue, tantissimi i fan che in uesti giorni lo hanno riempito di auguri e anche solo di un saluto. “Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid prima Covid: prima stretta in Svezia, vietati assembramenti - Ultima Ora Agenzia ANSA Gerry Scotti dimesso dopo il ricovero per Covid-19: "A casa, finalmente"

Il conduttore è stato ricoverato all'Humanitas e ora sta meglio e ringrazia fan e amici per la vicinanza e l'affetto, ma anche il personale medico. E fa una promessa: "Non vi dimenticherò".

Gerry Scotti torna a casa, il messaggio dopo il Covid

Il peggio sembra ormai alle spalle per Gerry Scotti che nelle scorse ore ha lasciato l'ospedale Humanitas di Rozzano dove era ricoverato per monitorare l'evoluzione dei sintomi per il Covid ...

Il conduttore è stato ricoverato all'Humanitas e ora sta meglio e ringrazia fan e amici per la vicinanza e l'affetto, ma anche il personale medico. E fa una promessa: "Non vi dimenticherò".