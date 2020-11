Covid Italia, 27.354 nuovi contagi e altri 504 morti (Di lunedì 16 novembre 2020) Redazione Sono 27.354 i nuovi contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 504 morti, che portano il totale a 45.733 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 152.663 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.492, con … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 16 novembre 2020) Redazione Sono 27.354 idi coronavirus inresi noti oggi nel bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati504, che portano il totale a 45.733 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 152.663 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.492, con … Impronta Unika.

