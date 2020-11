Covid, direttore Radio Maria: “Complotto élites per costruire il mondo di Satana” (Di lunedì 16 novembre 2020) "Un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando un mondo nuovo che non è più di Dio Creatore, attraverso l'eliminazione di tutti quelli che non dicono sì a questo progetto criminale portato avanti dalle élites mondiali, con complicità magari di qualche Stato". Tutto per creare "il mondo di Satana". È questa la descrizione della pandemia da coronavirus secondo don Livio Fanzaga, direttore di Radio Maria, che ne ha parlato in un intervento che sta facendo discutere, l'11 novembre scorso, nella sua rubrica "Lettura cristiana della cronaca e della storia" (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 16 novembre 2020) "Un progetto volto a fiaccare l'umanità, metterla in ginocchio, instaurare una dittatura sanitaria e cibernetica, creando unnuovo che non è più di Dio Creatore, attraverso l'eliminazione di tutti quelli che non dicono sì a questo progetto criminale portato avanti dalle élites mondiali, con complicità magari di qualche Stato". Tutto per creare "ildi Satana". È questa la descrizione della pandemia da coronavirus secondo don Livio Fanzaga,di, che ne ha parlato in un intervento che sta facendo discutere, l'11 novembre scorso, nella sua rubrica "Lettura cristiana della cronaca e della storia" (CORONAVIRUS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

