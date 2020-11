Covid | a Saronno boom di contagi nelle RSA | 45 positivi e 5 deceduti negli ultimi giorni

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tramite una nota, il sindaco di, Augusto Airoldi, ha informato i cittadini circa la situazioneall’interno delle RSA saronnesi. In totale, sarebbero 45 itra personale e ospiti, e 5 i. Tra i diversi aspetti che stiamo monitorando come Amministrazione comunale in tema di emergenzac’è ovviamente … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ats Insubria ha lanciato un bando per individuare alberghi da destinare alle degenze di sorveglianza di persone positive al Covid-19 ...Rallenta per un giorno la crescita dei nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Varese ... 56 a Gallarate, 47 a Saronno. In provincia di Varese dall'inizio dell'emergenza a oggi risultano essere ...