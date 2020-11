Covid 19 | il Governo studia un nuovo DPCM per il Natale

Leggi su 2anews

(Di lunedì 16 novembre 2020)19: ilconterrà le regole per lo shopping in vista delle festività e quelle per il cenone di. Speranza: “Prossimi dieci giorni decisivi”. Dopo la divisione dell’Italia in zone rosse, arancioni e gialle stabilita dall’ultimo, ilpensa a undecreto da varare il 3 dicembre, giorno in cui scade quello attuale, nel quale dovrebbero esserci le regole per lo shopping natalizio (cercando così di far ripartire i consumi) e per il cenone di. È chiaro che è ancora presto per decidere, per cui tutto è in divenire, come sottolineato anche dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che indica i prossimi giorni decisivi per avere in quadro più ...