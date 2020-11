Così Ungheria e Polonia fanno lo sgambetto al Recovery Fund (Di lunedì 16 novembre 2020) Un’entrata a gamba tesa, di quelle da cartellino rosso. Il Recovery Fund, fresco di accordo all’ultimo miglio tra Consiglio europeo e Parlamento, rischia un nuovo clamoroso stop. L’Ungheria e la Polonia hanno infatti esercitato il diritto di veto, bloccando l’adozione del bilancio dell’Unione europea e il massiccio piano di ripresa per affrontare la crisi sanitaria ad esso connesso. Budapest e Varsavia hanno posto il veto per opporsi all’accordo raggiunto da presidenza tedesca ed Europarlamento sul legame tra concessione dei fondi Ue e rispetto dello Stato di diritto (indipendenza della magistratura, rispetto dei diritti fondamentali). Sebastian Fischer, portavoce della presidenza tedesca, ha scritto che “gli ambasciatori non sono riusciti a raggiungere l’unanimità ... Leggi su formiche (Di lunedì 16 novembre 2020) Un’entrata a gamba tesa, di quelle da cartellino rosso. Il, fresco di accordo all’ultimo miglio tra Consiglio europeo e Parlamento, rischia un nuovo clamoroso stop. L’e lahanno infatti esercitato il diritto di veto, bloccando l’adozione del bilancio dell’Unione europea e il massiccio piano di ripresa per affrontare la crisi sanitaria ad esso connesso. Budapest e Varsavia hanno posto il veto per opporsi all’accordo raggiunto da presidenza tedesca ed Europarlamento sul legame tra concessione dei fondi Ue e rispetto dello Stato di diritto (indipendenza della magistratura, rispetto dei diritti fondamentali). Sebastian Fischer, portavoce della presidenza tedesca, ha scritto che “gli ambasciatori non sono riusciti a raggiungere l’unanimità ...

