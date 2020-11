Cosa prevede il piano per le vaccinazioni anti Covid-19 in Italia

Leggi su wired

(Di lunedì 16 novembre 2020) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Domenica 15 novembre si è tenuto il vertice tra il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, i capi delegazione delle forze di maggioranza e i loro tecnici di economia, per inserire nella legge di bilancio delle nuove misure per ilnazionale di vaccinazione-19. Oggi, lunedì 16 novembre, è stato fissato un Consiglio dei ministri (Cdm) alle ore 12:00 per chiudere la manovra: secondo quanto riportato da Rai News, sono previsti 400 milioni di euro per l’acquisto “dei vacciniSars-Cov-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con-19” e l’istituzione di un apposito fondo presso il ministero della Salute. Nel frattempo, infatti, il ministero ...