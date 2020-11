Coronavirus, ultime notizie – La Germania annuncia che il lockdown parziale durerà diversi mesi. Coprifuoco in Algeria (Di lunedì 16 novembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, ancora 546 vittime, i contagiati sono 33.979 ma con oltre 30 mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione civile 15 novembreCoronavirus, in Lombardia le vittime sono quasi 200. Più di 8mila i nuovi contagi su 38.702 tamponi analizzati – Il bollettino della Regione Lombardia 15 novembrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 54,4 milioni i casi di Coronavirus registrati nel mondo: lo dice la dashboard della Johns Hopkins University, ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 novembre 2020) Ultimi bollettini:, ancora 546 vittime, i contagiati sono 33.979 ma con oltre 30 mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione civile 15 novembre, in Lombardia le vittime sono quasi 200. Più di 8mila i nuovi contagi su 38.702 tamponi analizzati – Il bollettino della Regione Lombardia 15 novembrePer saperne di più:(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19, seidi «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono 54,4 milioni i casi diregistrati nel mondo: lo dice la dashboard della Johns Hopkins University, ...

Agenzia_Ansa : In Italia sono 37.255 i nuovi casi di #coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - Tg3web : Coronavirus, quasi 34.000 i nuovi positivi. 546 vittime nelle ultime 24 ore, 45.000 dall'inizio della pandemia. Fr… - LaStampa : Sono 33.979 i positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della… - Corriere : Francia, l’annuncio: «Abbiamo superato il picco e ripreso il controllo dell’epidemia» - infoitinterno : Coronavirus ultime notizie, nuovo Dpcm: decreto Natale per riaperture -