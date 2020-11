Coronavirus, Speranza: 'Festività? Lunare parlarne ora' | Miozzo (Cts): 'Ma che Natale, priorità sia riaprire le scuole' (Di lunedì 16 novembre 2020) Il picco dei contagi da Coronavirus in Italia dovrebbe essere tra sette giorni. Lo sostiene Roberto Speranza , che su Natale non si sbilancia. 'Mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 novembre 2020) Il picco dei contagi dain Italia dovrebbe essere tra sette giorni. Lo sostiene Roberto, che sunon si sbilancia. 'Mancano quaranta giorni, che sul piano epidemiologico ...

ItaliaViva : Coronavirus, @DalessandroCam a Speranza: 'Il Ministro invii gli ispettori in Abruzzo' - MediasetTgcom24 : Vaccino coronavirus, l'incontro tra Pfizer e il ministro Speranza: 'A gennaio 1,7 milioni di dosi per l'Italia'… - repubblica : Coronavirus, Speranza firma ordinanza: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana in zona arancione - zazoomblog : Coronavirus Speranza: Le misure iniziano a dare risultati prossimi 7-10 giorni decisivi - #Coronavirus #Speranza:… - RADIOBRUNO1 : Il Ministro non si vuole sbilanciare sul Natale: 'E' davvero una discussione lunare' #RobertoSperanza #COVID19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza: “Capisco che il Natale sia importante, ma la mia testa è concentrata su cosa accadrà nei prossimi 40 giorni” Orizzonte Scuola Coronavirus, il Ministro Speranza avverte: ‘I prossimi sette-dieci giorni saranno decisivi’, cosa accadrà

Coronavirus, in una suo recente intervento a La Stampa, il Ministro Speranza ha avvertito che i prossimi giorni saranno decisivi: perché. I prossimi giorni che verranno ed, in particolare, i prossimi ...

Speranza: "Possibile picco dei contagi tra una decina di giorni"

Speranza: “Curva si sta stabilizzando” Pur ribadendo che “le criticità ci sono tutte, e mi sono ben evidenti“, in un’intervista a La Stampa ha sottolineato che osservando i numeri ci si accorge che i ...

Coronavirus, in una suo recente intervento a La Stampa, il Ministro Speranza ha avvertito che i prossimi giorni saranno decisivi: perché. I prossimi giorni che verranno ed, in particolare, i prossimi ...Speranza: “Curva si sta stabilizzando” Pur ribadendo che “le criticità ci sono tutte, e mi sono ben evidenti“, in un’intervista a La Stampa ha sottolineato che osservando i numeri ci si accorge che i ...