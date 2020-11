Coronavirus Sicilia, 1.461 nuovi positivi: 445 Palermo e 218 Ragusa (Di lunedì 16 novembre 2020) Palermo - Sono 1.461 nuovi positivi al Coronavirus e 32 i pazienti ricoverati oggi in Sicilia. Lo annuncia il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di sette pazienti rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 467 persone. Trentasei (36) i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 8151. Questo il report dei contagi nelle province: 26 Agrigento, 79 Caltanissetta, 328 Catania, 49 Enna, 110 Messina, 445 Palermo, 218 Ragusa, 79 Siracusa e 127 Trapani. Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 16 novembre 2020)- Sono 1.461ale 32 i pazienti ricoverati oggi in. Lo annuncia il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il dato dei ricoveri comprende anche le terapie intensive che, nello specifico, oggi vede un incremento di sette pazienti rispetto a ieri. Il dato dei guariti è pari a 467 persone. Trentasei (36) i decessi. I tamponi molecolari processati sono stati 8151. Questo il report dei contagi nelle province: 26 Agrigento, 79 Caltanissetta, 328 Catania, 49 Enna, 110 Messina, 445, 218, 79 Siracusa e 127 Trapani.

