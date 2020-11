Coronavirus | sì all’intesa con i pediatri per effettuare i test rapidi nel Lazio negli studi Tutti i dettagli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 novembre 2020) E’ stata raggiunta l’intesa con idi libera scelta peri tamponie per ottenere le certificazioni di fine quarantena. “È stata raggiunta l’intesa con la FIMP e la CIPE per l’esecuzione deiantigenicio presso i propriprofessionali o, qualora non si disponesse di unoo idoneo, presso strutture messe a disposizione dalla ASL, dalla Protezione civile o dai comuni” – si legge sul portale Salute. Ma quando si potrannoi tamponi? L’attività potrà essere svolta nei giorni festivi, prefestivi, sabato e domenica. L’esito del ...