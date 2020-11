Coronavirus: muoiono i genitori. Bambino rimasto orfano a soli 4 anni. (Di lunedì 16 novembre 2020) Un’altra tragedia familiare causata dal Coronavirus. Un Bambino è rimasto orfano all’età di soli quattro anni: i genitori sono entrambi morti a causa del Covid-19 nell’arco di 100 giorni. Approfondiamo insieme cosa è accaduto. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus: scoperto il nuovo sintomo, il Telogen Effluvium Il Coronavirus non ha risparmiato neanche una famiglia di San Antonio, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 16 novembre 2020) Un’altra tragedia familiare causata dal. Unall’età diquattro: isono entrambi morti a causa del Covid-19 nell’arco di 100 giorni. Approfondiamo insieme cosa è accaduto. LEGGI ANCHE >>>: scoperto il nuovo sintomo, il Telogen Effluvium Ilnon ha risparmiato neanche una famiglia di San Antonio, … L'articolo proviene da YesLife.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus muoiono CORONAVIRUS: ROMANIA, un OSPEDALE COVID va a Fuoco e muoiono più di 10 Pazienti. Ecco Cosa è Accaduto, il VIDEO iLMeteo.it Covid, muore pensionato di Camastra. Impennata di contagi a Canicattì: 21. Quattro nuovi casi a Licata e Ribera

C’è un’altra vittima per Covid-19 in provincia di Agrigento. E’ morto un pensionato 78enne di Camastra. L’Asp di Agrigento ha confermato 21 nuovi positivi, e 1 guarito, a Canicattì. Gli attuali positi ...

Bagheria, morto l'ex consigliere e assessore comunale Nino Tomasello

È morto Nino Tomasello , ex consigliere e assessore del Comune di Bagheria. È deceduto oggi all’ospedale Cervello di Palermo. Geometra, aveva compiuto il 28 ottobre scorso 68 anni ed era in pensione.

