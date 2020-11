Coronavirus, Miozzo: “Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà a Natale, ma molto più avanti. L’emergenza da affrontare subito è quella delle scuole” (Di lunedì 16 novembre 2020) “Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà il 25 dicembre, ma molto più avanti. Se tutti insieme spegnessimo un po’ le luci delle aspettative, saremmo di grande aiuto al sistema e a quanti sperano di far ripartire la vita economica e sociale del Paese per quella data”. E’ quanto ha detto al Corriere il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino Miozzo. “Se saremo rigorosi con noi stessi – ha aggiunto – saremo di grande aiuto per eliminare al più presto i limiti alle nostre libertà. C’è però un’emergenza che dobbiamo affrontare subito ed è quella delle scuole. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 16 novembre 2020) “Abbiamounache non si concluderà il 25 dicembre, mapiù. Se tutti insieme spegnessimo un po’ le luciaspettative, saremmo di grande aiuto al sistema e a quanti sperano di far ripartire la vita economica e sociale del Paese perdata”. E’ quanto ha detto al Corriere il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, Agostino. “Se saremo rigorosi con noi stessi – ha aggiunto – saremo di grande aiuto per eliminare al più presto i limiti alle nostre libertà. C’è però un’emergenza che dobbiamoed èscuole. ...

fcolarieti : Coronavirus, Miozzo: “Abbiamo davanti una maratona che non si concluderà a Natale, ma molto più avanti. L’emergenza… - GiovanniRoi : Coronavirus, Speranza: 'Festività? Lunare parlarne ora' | Miozzo (Cts): 'Ma che Natale, priorità sia riaprire le sc… - LeoAmbro999 : RT @ultimenotizie: “Per la stragrande maggioranza dei bambini,i vantaggi di tornare in classe superano di gran lunga il basso rischio di am… - ultimenotizie : “Per la stragrande maggioranza dei bambini,i vantaggi di tornare in classe superano di gran lunga il basso rischio… - MicK_ele : RT @stebellentani: 'Per la stragrande maggioranza dei bambini, i vantaggi di tornare in classe superano di gran lunga il basso rischio di a… -