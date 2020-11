Coronavirus | mamma e papà muoiono in pochi mesi | bimbo resta orfano a 4 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tragiorni compirà 5ma non ci saranno i suoi genitori a festeggiarlo. “Ora sono angeli” gli ha detto la nonna, ma la verità è che sono morti per le complicazioni dovute al maledetto. Si chiamavano Adan e Mariah Gonzalez e in questa foto, pubblicata da NbcNews, sono ritratti mentre tengono in braccio il loro Raiden. È stata proprio Rozie Salinas, nonna delche spegnerà 5 candeline il prossimo 28 novembre a raccontate al network la triste storia che arriva da San Antonio, Texas, e che purtroppo ha come protagonisti i suoi cari. Al nipotino ha detto “che i suoi genitori ora sono angeli che vegliano su di noi e ci proteggono ma gli manca sua madre e proprio stamattina mi ha detto che desiderava solo riaverla indietro”. (Continua dopo la ...