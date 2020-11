Coronavirus, lutto a Manziana: non ce l’ha fatta il Professor Nazzareno Viti (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Covid-19 continua a mietere vittime anche negli under 70. Questa volta il virus ha bussato alla porta di un amato Professore di Manziana, che al momento, secondo l’ultimo bollettino dell’Asl Roma 4, conta 23 positivi. Il Professore è stato stroncato a soli 68 anni dopo il ricovero nell’ospedale Belcolle di Viterbo. Il ricordo del Sindaco Bruno Bruni “Il Professore Viti non ce l’ha fatta. Si è spento questa mattina all’ospedale di Viterbo in cui era ricoverato dopo avere contratto il Covid-19. Molti dei nostri ragazzi lo hanno incontrato a scuola ed immagino che a loro non manchino aneddoti da ricordare, capaci magari di strappare un sorriso anche in questa giornata in cui con prepotenza il dolore ha bussato alle nostre porte. Non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Covid-19 continua a mietere vittime anche negli under 70. Questa volta il virus ha bussato alla porta di un amatoe di, che al momento, secondo l’ultimo bollettino dell’Asl Roma 4, conta 23 positivi. Ile è stato stroncato a soli 68 anni dopo il ricovero nell’ospedale Belcolle di Viterbo. Il ricordo del Sindaco Bruno Bruni “Ilnon ce l’ha. Si è spento questa mattina all’ospedale di Viterbo in cui era ricoverato dopo avere contratto il Covid-19. Molti dei nostri ragazzi lo hanno incontrato a scuola ed immagino che a loro non manchino aneddoti da ricordare, capaci magari di strappare un sorriso anche in questa giornata in cui con prepotenza il dolore ha bussato alle nostre porte. Non ...

