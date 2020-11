Coronavirus, Lopalco: “L’epidemia necessita ancora di tanti posti letto e terapie intensive” (Di lunedì 16 novembre 2020) Ascolto con sconcerto parole di rassicurazione ed ottimismo intorno al fatto che la velocità del contagio 'stia rallentando'. Il problema è che, se tutti lo ripetono, la gente alla fine ci crede". Lo scrive su Facebook l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, assessore designato alla Sanità della Regione Puglia. L'articolo Coronavirus, Lopalco: “L’epidemia necessita ancora di tanti posti letto e terapie intensive” . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 novembre 2020) Ascolto con sconcerto parole di rassicurazione ed ottimismo intorno al fatto che la velocità del contagio 'stia rallentando'. Il problema è che, se tutti lo ripetono, la gente alla fine ci crede". Lo scrive su Facebook l'epidemiologo Pierluigi, assessore designato alla Sanità della Regione Puglia. L'articolo: “L’epidemiadiintensive” .

Covid, la strada è lunga, almeno a sentire le parole di Pierluigi Lopalco. «Ascolto con sconcerto parole di rassicurazione ed ottimismo intorno al fatto che la velocità del contagio stia rallentando.

