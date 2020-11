Coronavirus | l' appello dei medici | La Puglia diventi zona rossa

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 16 novembre 2020) Cresce il numero di contagi, le vittime pugliesi delda marzo ad oggi superano quota mille e aumentano anche i ricoveri: 36 in più rispetto a ieri, 1447 contro 1441. L'epidemia di Covid-19 (LO SPECIALE - IL LIVEBLOG) non rallenta la sua corsa ine iinvocano l'istituzione della "". A chiederlo è il presidente dell'Ordine deidi Bari e della Federazione degli Ordini nazionali, Filippo Anelli: "Il virus - sostiene - continua a diffondersi a una velocità preoccupante in. L'assessore Lopalco chieda subito al governo di rendere laregione".