Coronavirus, in Uk 21mila contagi. La Francia registra più di 500 morti. Spagna, da venerdì oltre 38mila nuovi positivi (Di lunedì 16 novembre 2020) Tendenza alla stabilizzazione, calo dei contagi ed effetto del lunedì, giorno in cui i numeri sono inferiori rispetto al resto della settimana per la chiusura dei laboratori di analisi nel weekend. L’Europa osserva l’andamento delle curve epidemiologiche dalla Spagna alla Romania, mentre in Germania le regioni si oppongono all’introduzione di nuove restrizioni vincolanti proposte dal governo di Angela Merkel. Nel Regno Unito sono 21.363 persone testate positive al Covid nelle ultime 24 ore (in calo dai circa 25.000 di ieri) su un totale di quasi 300mila tamponi quotidiani eseguiti. Londra vede dunque una stabilizzazione della sua curva, mentre la Francia – come tutti i lunedì – registra un numero di infezioni minori. Sono 9.406 i casi di positività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 16 novembre 2020) Tendenza alla stabilizzazione, calo deied effetto del lunedì, giorno in cui i numeri sono inferiori rispetto al resto della settimana per la chiusura dei laboratori di analisi nel weekend. L’Europa osserva l’andamento delle curve epidemiologiche dallaalla Romania, mentre in Germania le regioni si oppongono all’introduzione di nuove restrizioni vincolanti proposte dal governo di Angela Merkel. Nel Regno Unito sono 21.363 persone testate positive al Covid nelle ultime 24 ore (in calo dai circa 25.000 di ieri) su un totale di quasi 300mila tamponi quotidiani eseguiti. Londra vede dunque una stabilizzazione della sua curva, mentre la– come tutti i lunedì –un numero di infezioni minori. Sono 9.406 i casi dità ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 21mila Coronavirus in Italia, oltre 27mila i nuovi casi. Più di 21mila guariti (e 504 morti) Cosenza Channel Moderna inietta seconda dose d’ottimismo alle Borse, ma dubbi su distribuzione spingeranno volatilità (analisti)

Coronavirus in Italia: 152 mila tamponi fatti e 27 mila positivi

Protezione Civile e Ministero della Salute hanno aggiornato i dati dell'epidemia da Coronavirus con quelli delle ultime 24 ore. Questa volta i tamponi superano di poco 150 mila in 24 ore ed i nuovi po ...

