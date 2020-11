Coronavirus in Italia già nel 2019? Nuova rissa tra scienziati. Viola: «Non c’è nessuna prova» (Di lunedì 16 novembre 2020) «Non c’è nessuna prova che il Coronavirus fosse presente in Italia già a settembre 2019». Lo chiarisce l’immunologa dell’Università di Padova Antonella Viola in un post su Facebook commentato la ricerca dell’Istituto tumori di Milano, dell’università Statale e dell’Università di Siena che ha scoperto anticorpi legati al Coronavirus già a settembre 2019 nei campioni di sangue di diversi asintomatici. Coronavirus, l’immunologa Viola: «nessuna prova» «Lo studio di cui hanno tanto (e a torto) scritto e parlato i giornalisti non dimostra che il Sars-Cov-2 fosse in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 16 novembre 2020) «Non c’èche ilfosse presente ingià a settembre». Lo chiarisce l’immunologa dell’Università di Padova Antonellain un post su Facebook commentato la ricerca dell’Istituto tumori di Milano, dell’università Statale e dell’Università di Siena che ha scoperto anticorpi legati algià a settembrenei campioni di sangue di diversi asintomatici., l’immunologa: «» «Lo studio di cui hanno tanto (e a torto) scritto e parlato i giornalisti non dimostra che il Sars-Cov-2 fosse in ...

petergomezblog : “Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019”. Lo studio italiano svela la “diffusione sottotraccia per… - Corriere : Il Covid circolava in Italia già dall’estate 2019: la ricerca dell'Istituto dei Tumori di Milano - repubblica : La scoperta dell'istituto tumori di Milano: 'Il coronavirus in Italia già da settembre 2019' - SecolodItalia1 : Coronavirus in Italia già nel 2019? Nuova rissa tra scienziati. Viola: «Non c’è nessuna prova»… - HeinrichTreviri : #Burioni : 'Io ritengo che in questo momento in Italia, il rischio di contrarre il coronavirus è zero' #Fazio : 'E… -