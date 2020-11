Coronavirus, Ilaria Capua: “C’è un rallentamento, le misure funzionano. Ottimisti sui vaccini” (Di lunedì 16 novembre 2020) L'articolo Coronavirus, Ilaria Capua: “C’è un rallentamento, le misure funzionano. Ottimisti sui vaccini” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 16 novembre 2020) L'articolo: “C’è un, lesui vaccini” MeteoWeb.

fattoquotidiano : Coronavirus, Ilaria Capua su La7: “Serve lockdown volontario, io non esco mai di casa. È come se fuori ci fosse una… - pinino65 : #Coronavirus #CoronavirusItalia # #intervista a #Ilaria #Capua sui nuovi #vaccini #sperimentali #anti #COVID19… - NonnaMaria15 : RT @Teresat14547770: DiMartedì, Ilaria Capua avverte sulla seconda ondata: 'Il coronavirus? 'È come se fossimo in una glaciazione con meno… - AnnaP1953 : RT @Teresat14547770: DiMartedì, Ilaria Capua avverte sulla seconda ondata: 'Il coronavirus? 'È come se fossimo in una glaciazione con meno… - Beatric72980398 : RT @Teresat14547770: DiMartedì, Ilaria Capua avverte sulla seconda ondata: 'Il coronavirus? 'È come se fossimo in una glaciazione con meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ilaria Coronavirus, Ilaria Capua in auto-lockdown da agosto: "Non posso permettermi di ammalarmi, anche come immagine" Liberoquotidiano.it Coronavirus, un’altra giornata di contagi nei paesi della provincia

Diciotto nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati accertati e resi noti oggi in provincia di Oristano dai sindaci dei comuni coinvolti. Bidonì. Il coronavirus è arrivato anche nel paese del Ba ...

Coronavirus, primo caso a Bidonì

Il coronavirus è arrivato anche a Bidonì. Oggi la sindaca Ilaria Sedda ha dato notizia della prima positività accertata nel centro del Barigadu dall’inizio della pandemia. La persona contagiata non pr ...

Diciotto nuovi casi di contagio da coronavirus sono stati accertati e resi noti oggi in provincia di Oristano dai sindaci dei comuni coinvolti. Bidonì. Il coronavirus è arrivato anche nel paese del Ba ...Il coronavirus è arrivato anche a Bidonì. Oggi la sindaca Ilaria Sedda ha dato notizia della prima positività accertata nel centro del Barigadu dall’inizio della pandemia. La persona contagiata non pr ...