Coronavirus | continuano a calare i nuovi contagiati Arcuri | terapie intensive non sono sotto pressione

(Di lunedì 16 novembre 2020)27.354 i casi di positività alin Italia nelle ultime 24 ore (con 152.663 tamponi effettuati) in ribasso di 6.625 rispetto a ieri, giorno in cui erano stati fatti oltre 40mila tamponi in più. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. I deceduti504 (ieri 544), portando il totale a 45.733 vittime.Il rapporto tamponi/positivi oggi si attesta al 17,92%. Da ieri si registrano 489 ricoveri, più 70 in terapia intensiva, si legge sul bollettino del dicastero. La Lombardia è la regione con piùpositivi: 4.128 (18.037 tamponi), seguita dalla Campania con 4.079 (25.110) e dal Piemonte 3.476 (15.902). Basilicata e Molise, rispettivamente con 85 (836) e 71 (934)positivi ...

Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Alena Seredova è positiva al Coronavirus: l'ha reso noto su Instagram dove ha postato una foto in cui appare provata: "po ...Cresce il numero di contagi, le vittime pugliesi del coronavirus da marzo ad oggi superano quota mille e aumentano anche i ricoveri: 36 in più rispetto a ieri, 1447 contro 1441. L’epidemia di Covid-19 ...