Coronavirus, Boris Johnson di nuovo in isolamento (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Covid è tornato a bussare alla porta di Downing Street: Boris Johnson è in isolamento dopo aver incontrato un deputato risultato poi positivo al Coronavirus, dopo che il Servizio di tracciamento dell’Nhs (il servizio sanitario britannico) lo ha informato di aver avuto contatti con qualcuno che è risultato positivo al Covid. Johnson era già stato contagiato durante la prima ondata e aveva passato alcuni giorni in terapia intensiva. Il premier britannico assicura che sta benissimo, ma per le prossime due settimane dovrà starsene confinato nel suo appartamento che è sopra l’ufficio del governo. Lui stesso ha dato la notizia ieri sera su Twitter, dopo che la app di tracciamento sul suo telefonino ha fatto “ping” e gli ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 16 novembre 2020) Il Covid è tornato a bussare alla porta di Downing Street:è indopo aver incontrato un deputato risultato poi positivo al, dopo che il Servizio di tracciamento dell’Nhs (il servizio sanitario britannico) lo ha informato di aver avuto contatti con qualcuno che è risultato positivo al Covid.era già stato contagiato durante la prima ondata e aveva passato alcuni giorni in terapia intensiva. Il premier britannico assicura che sta benissimo, ma per le prossime due settimane dovrà starsene confinato nel suo appartamento che è sopra l’ufficio del governo. Lui stesso ha dato la notizia ieri sera su Twitter, dopo che la app di tracciamento sul suo telefonino ha fatto “ping” e gli ha ...

