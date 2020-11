Coronavirus | annuncio dell' americana Moderna | ' Il nostro vaccino è efficace al 94 | 5%'

(Di lunedì 16 novembre 2020), aziendache sta testando uncontro ilbasato sulla stessa piattaforma per l'immunizzazione utilizzata da Pfizer , ha annunciato in un comunicato che il suo ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, annuncio dell'americana Moderna: 'Nostro vaccino efficace al 94,5%' #coronavirus… - Corriere : Francia, l’annuncio: «Abbiamo superato il picco e ripreso il controllo dell’epidemia» - Agenzia_Ansa : Annuncio del premier francese Jean Castex: il lockdown in vigore nel Paese sarà prolungato di 15 giorni. In Franc… - tuttonapoli : Coronavirus, l'annuncio del Governo francese: 'Abbiamo ripreso il controllo dell'epidemia' - secolotrentino : RT @europapalia: ??A pochi giorni dall’annuncio dell’azienda farmaceutica statunitense #Pfizer sull’efficacia del 90% del proprio #vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus annuncio

Cateno De Luca, sindaco di Messina, ha annunciato che chiederà un lockdown per almeno 15 giorni per arginare la diffusione del coronavirus in città. L'articolo “Proporrò un lockdown di 15 giorni”, l’a ...Così l'amministrazione comunale annuncia lo stop alle attività didattiche, al mercato del martedì e a quello rionale di via Madonna del Rosario, e la creazione di zone nelle quali non sarà permesso ...