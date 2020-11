Coronavirus a Londra, la polizia blocca un battesimo con trenta persone (Di lunedì 16 novembre 2020) Un battesimo a cui hanno partecipato 30 persone nel nord di Londra è stato fermato dalla polizia per aver violato le restrizioni di blocco del Coronavirus. Lo rivela I poliziotti hanno interrotto la ... Leggi su leggo (Di lunedì 16 novembre 2020) Una cui hanno partecipato 30nel nord diè stato fermato dallaper aver violato le restrizioni di blocco del. Lo rivela I poliziotti hanno interrotto la ...

AvvMennillo : Londra, il premier Boris Johnson di nuovo in isolamento - AvvMennillo : Londra, il premier Boris Johnson di nuovo in isolamento - leggoit : Coronavirus a Londra, la polizia blocca un battesimo con trenta persone - codeghino10 : RT @Corriere: Londra, il premier Boris Johnson di nuovo in isolamento - ZenZenit369 : RT @Corriere: Londra, il premier Boris Johnson di nuovo in isolamento -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Londra Coronavirus, Londra: "Le prossime due settimane saranno cruciali" TGCOM Regno Unito: Johnson in autoisolamento, sto bene e sono asintomatico

Londra, 16 nov 09:47 - (Agenzia Nova ... ha riportato il contatto fra Johnson e una persona positiva al coronavirus. Il premier britannico è già risultato positivo al Covid lo scorso 27 marzo ed è ...

Vodafone sempre più fiduciosa dopo primo semestre "resiliente"

Il gruppo Vodafone, il secondo più grande operatore di telefonia mobile al mondo, si è detto sempre più fiducioso sulla performance per l'intero anno dopo un primo semestre "resiliente", nonostante lo ...

Londra, 16 nov 09:47 - (Agenzia Nova ... ha riportato il contatto fra Johnson e una persona positiva al coronavirus. Il premier britannico è già risultato positivo al Covid lo scorso 27 marzo ed è ...Il gruppo Vodafone, il secondo più grande operatore di telefonia mobile al mondo, si è detto sempre più fiducioso sulla performance per l'intero anno dopo un primo semestre "resiliente", nonostante lo ...