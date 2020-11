Coppa Italia Femminile: rinviate Pomigliano-Juventus Women e Chievo-Empoli (Di lunedì 16 novembre 2020) Nuovi rinvii per la Coppa Italia Femminile. La FIGC ha annunciato che non si giocheranno Pomigliano-Juventus Women e Chievo-Empoli Sono state rinviate a data da destinarsi due gare di Coppa Italia Femminile. Ecco il comunicato della FIGC. «Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle Società Chievo Verona Women e SSD Calcio Pomigliano e considerata la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, si dispone il rinvio delle seguenti gare valevoli per il recupero della 2° ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Nuovi rinvii per la. La FIGC ha annunciato che non si giocherannoSono statea data da destinarsi due gare di. Ecco il comunicato della FIGC. «Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle SocietàVeronae SSD Calcioe considerata la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, si dispone il rinvio delle seguenti gare valevoli per il recupero della 2° ...

ItalianAirForce : #AccaddeOggi Nel 1926, il Maggiore pilota Mario De Bernardi si aggiudicò, per l'Italia, la Coppa Schneider con l'i… - SerieA : #CoppaItalia: il programma del quarto turno eliminatorio. ?? ?? - Amarantar2017 : RT @FigaroEsports: ?? Match Day ? ??| @OfficialVPG L3 North ??| 22:00 ??| @UniqueNorway ??| @FVPA_net C2 ??| 22:20 ??| @MdfUtd ??| @VPG_I… - Giuli28_90 : RT @marcofantasiatw: I club di A femm. hanno deciso di posticipare l'inizio del girone di ritorno a mercoledì 16 dicembre e rimandare i qua… - luca_socci : @PietroLazze Da 10 in su e la qualificazione in coppa Italia può andare... magari per il 22 dicembre sentiamo se ve… -