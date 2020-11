Conte indagato a Trento per il lockdown: gli atti vanno alla Procura di Roma (Di lunedì 16 novembre 2020) 'Andavo dalla fidanzata': ennesima multa a Trento, in Alto Adige ci si può trasferire dal proprio partner 16 aprile 2020 Famiglia 'evade' dalla quarantena: denunciati. Ora 40 persone sono in ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 16 novembre 2020) 'Andavo dfidanzata': ennesima multa a, in Alto Adige ci si può trasferire dal proprio partner 16 aprile 2020 Famiglia 'evade' dquarantena: denunciati. Ora 40 persone sono in ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte indagato Conte indagato a Trento per il lockdown: gli atti vanno alla Procura di Roma TrentoToday Conte ha scelto: Gaudio commissario, Strada per l’emergenza coronavirus

Eugenio Gaudio nominato dal Governo quale nuovo commissario ad acta della sanità calabrese. Gino Strada si occuperà dell'emergenza Covid-19.

Coronavirus, Paolo Becchi e Giuseppe Palma: "I pm indaghino Conte e Speranza"

Il virus circola in Italia già dal 2019. Siamo stati i primi a dirlo, proprio dalle pagine di questo giornale in un nostro articolo del 3 ...

