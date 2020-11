Conte alla Uil: 'Il governo scrive la Manovra, mai parlato di concertazione' (Di lunedì 16 novembre 2020) Si è svolta in un clima teso il confronto fra governo e sindacati sulla Manovra. 'Ho incontrato decine di volte i sindacati, ma non ho mai parlato di concertazione', ha detto Giuseppe Conte al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 16 novembre 2020) Si è svolta in un clima teso il confronto frae sindacati sulla. 'Ho incontrato decine di volte i sindacati, ma non ho maidi', ha detto Giuseppeal ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte alla Conte alla Uil: "Il governo scrive la Manovra, mai parlato di concertazione" TGCOM Conte alla Uil: "Il governo scrive la Manovra, mai parlato di concertazione"

"Ho incontrato decine di volte i sindacati, ma non ho mai parlato di concertazione", ha detto Giuseppe Conte al segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "La Uil in passato ha mai scritto ...

Le volgarità di Calderoli: "Con la nomina di Strada a palazzo Chigi sventola la bandiera rossa"

Il leghista vice presidente del Senato: "La scelta di Strada è il tributo ai loro veri alleati della sinistra estrema, al ministro Speranza, a Leu e alle Sardine rosse che, finora, non hanno mai preso ...

