Conte alla guida del M5S? In tanti spingono il premier verso la leadership (Di lunedì 16 novembre 2020) Avanti tutti uniti con il centrosinista, a braccetto con quel Pd che un tempo rappresentava la casta da abbattere e adesso è diventato fido alleato di governo. Nel caos degli Stati Generali del Movimento Cinque Stelle, una pagina ampiamente dimenticabile nella recente, triste storia del partito, a emergere come veri vincitori sono il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Roberto Fico, capaci di imporsi come la miglior garanzia per un futuro, se non roseo, quantomeno ricco. Realisti, sinonimo di stabilità. Applauditi virtualmente dai tanti esponenti di quella che è ormai diventata la stampella di Zingaretti e Renzi. Sulla carta, le strade del premier e quella del M5S proseguono parallele, senza incrociarsi. Ma è ormai chiaro a tutti che la è alle leadership del ...

16 NOV - “L’indennità infermieristica prevista nelle prime bozze della legge di Bilancio 2021 che stanno circolando, premia la professionalità e la specificità degli infermieri e riconosce, al di là d ...

Avvocati pontini senza pace, il Consiglio appena eletto e già contestato

L'Ordine degli avvocati di Latina sembra davvero non trovare pace e ripiomba nel caos totale. A dissociarsi dalla cosiddetta ricostituzione annunciata alla luce della sentenza del Tar che ha annullato ...

16 NOV - "L'indennità infermieristica prevista nelle prime bozze della legge di Bilancio 2021 che stanno circolando, premia la professionalità e la specificità degli infermieri e riconosce, al di là d ...

L'Ordine degli avvocati di Latina sembra davvero non trovare pace e ripiomba nel caos totale. A dissociarsi dalla cosiddetta ricostituzione annunciata alla luce della sentenza del Tar che ha annullato ...