Coniugare economia “verde" e "blu”

Il verde dell'ambiente. E il blu dell'innovazione. Sono i due colori della possibile e quanto mai opportuna costruzione di una svolta per l'economia, di un "cambio di paradigma" per uno sviluppo di qualità.E sono particolarmente cari alla riflessione di Luciano Floridi, filosofo a Oxford (dirige il Digital Ethics Lab) e studioso tra i più autorevoli nel panorama internazionale sulla "infosfera", l'ambiente delle connessioni digitali e personali in cui viviamo (i suoi due ultimi libri, pubblicati da Raffaello Cortina editore, sono appunto "Pensare l'infosfera", del 2019 e "Il verde e il blu", 2020).Viviamo la "quarta rivoluzione", spiega da tempo Floridi, dopo quella di Copernico che ha tolto alla Terra la centralità dell'universo, quella ...

Appello dei Sindacati sulla situazione economica: nei prossimi giorni l’incontro con Tomei e Muzzarelli

Fare il punto della situazione dell’economia modenese e sulle iniziative da mettere in campo per coniugare il contrasto alla diffusione dell’epidemia e la tenuta del sistema economico modenese. Si ter ...

