ConceptD | il brand di Acer che punta al settore professionale

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 16 novembre 2020)annuncia il nuovo e potente desktop mid-tower300 e aggiorna i notebook7 e7 Pro, prestazioni e stabilità È in occasione della conferenza stampa globale next@, che il produttoreha annunciato i nuovi prodotti e aggiornamenti nella linea di PC. Una linea che diventa unper maturità e prestazioni offerte. Protagonista il nuovo compatto e potente desktop300 da 18 litri, equipaggiato con processore Intel Core i7 di decima generazione, GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 e 64 GB di memoria DDR4 a 2666 MHz, per supportare senza problemi l’editing video, il CAD e i progetti di modellazione 3D al meglio. Strizzano poi l’occhio ai creators in ...